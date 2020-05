CorSport: i calciatori hanno timore di giocare ma il sindacato vuole salvare gli stipendi

La posizione ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori è sempre stata quella di voler tornare a giocare. Ma, scrive il Corriere dello Sport,

Il rischio di contagio esiste ancora, nonostante la curva si sia ridotta. E i più allarmati sono i calciatori delle squadre del Nord martoriato dal virus.

“Non a caso tra i più allarmati ci sono gli elementi delle squadre del nord, ovvero la zona più colpita, e quelli che si sono già ritrovati con un compagno contagiato. Ed è chiaro che il nuovo positivo tra i giocatori del Torino non farà altro che aumentare ansia e preoccupazioni. Negli ultimi giorni, Tommasi è stato a lungo al telefono con i rappresentanti delle squadre ed è perfettamente consapevole della situazione . E non può essere casuale che queste paure siano trapelate proprio adesso, ovvero quando c’è stato il via libera agli allenamenti individuali nei centri sportivi dei club. È il primo passo verso il ritorno alla normalità. Ma una normalità che tanti calciatori ritengono complicata da raggiungere”.

I calciatori sono soprattutto perplessi dal maxi ritiro che li aspetta per ridurre il rischio di contagi. Scrive il quotidiano sportivo.

C’è poi l’incognita degli spostamenti, quella dei tamponi, e della possibilità di un nuovo positivo. La posizione dell’Aic (associazione italiana calciatori) non è semplice, continua il CorSport.

Ma se i calciatori comunicassero ufficialmente di non voler riprendere, ne pagherebbero le conseguenze. I club potrebbero usare questa posizione per risparmiare gli stipendi.

“Scontata l’equazione: non volete giocare e allora noi non vi paghiamo. Ecco perché è difficile immaginare un cambio di rotta dell’Aic, che anzi si sta muovendo in altra maniera per garantire gli emolumenti per i propri assistiti”.