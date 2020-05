Castellacci: “Il protocollo? Le responsabilità ricadono sempre solo sui noi medici”

A Radio Punto Nuovo: “Ovunque leggo ringraziamenti per il nuovo protocollo. Eppure per noi medici del calcio non è cambiato nulla”

Il presidente dell’Associazione medici del calcio, Enrico Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Ovunque leggo ringraziamenti per il nuovo protocollo sanitario. Eppure per noi medici del calcio non è cambiato nulla: le responsabilità ricadono sempre e solo su di noi. In Serie B tanti medici sportivi hanno minacciato le dimissioni”.