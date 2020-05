Castellacci: «Ci saranno altri infortuni, di tipo muscolare o tendineo» 

Sul Secolo XIX un’intervista a Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione medici sportivi del calcio. Parla del rischio infortuni. Ieri si sono infortunati Ibra e Joao Felix. La Bundesliga ha già una decina di infortuni.

«La maggior parte degli atleti viene da due mesi di lavoro in casa, in pochi sono riusciti a presentarsi in condizioni sufficientemente idonee per ripartire al meglio. È quindi prevedibile che ci siano infortuni di tipo muscolare o tendineo».