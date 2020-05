Bocca: a che serve litigare sugli allenamenti se poi non si riprende a giocare?

La premessa è che “il calcio non ha una tuta da Superman contro il coronavirus e ne è colpito né più né meno come ogni altra categoria, o settore sociale”. Per cui perché stupirsi dei positivi se si fa l’indagine a tappeto?

Ma non è questa la vera domanda che si pone Fabrizio Bocca nella sua rubrica su Repubblica.it. L’editorialista fa un passo oltre:

“Il problema forse è che parliamo di tutto questo già solo per gli allenamenti delle squadre. Allenarsi cioè, non giocarsi il campionato che è a sua volta 10 volte più complicato e impegnativo. Di procedure per disputare in sicurezza le partite vere di calcio non sappiamo nulla. Non sappiamo dove, come e quando. Se non ci potrà essere un campionato dopo è inutile litigare per organizzare degli allenamenti sostanzialmente inutili prima. O utili soltanto per tenere un certo stato di forma degli atleti e basta. E i primi a non essere convinti di tutto ciò sono proprio i giocatori”.