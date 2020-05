Abete: “Diretta gol in chiaro? Se c’è consenso ok, ma non si può trascurare importanza diritti tv”

L’ex presidente della Figc a Radio Marte: “Le aziende che ad inizio stagione li hanno acquistati hanno subito un danno dal virus. Playoff e playout? Non sono contrario, ma preferirei completare la stagione”

L’ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ha parlato della politica italiana nei confronti del calcio e della sua ripresa.

“Ogni Paese ha adottato una politica differente in relazione allo sport e al virus. L’auspicio è che venga assunta una decisione positiva, che contempli tutte le possibili complicazioni, ma la posizione di Gravina è condivisibile”.

Sui play-off e play-out:

“Play-off e play-out sono una soluzione che già adottiamo. Io non sono contrario, ma mi auguro di poter completare la stagione con le regole attuali senza dover intervenire in tal senso. Però, se dovessero essere l’unica soluzione, allora non sono contrario”.