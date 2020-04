Wall Street Journal: Il lockdown complica lo studio di cure e vaccini per il coronavirus

Il Wall Street Journal riporta un articolo secondo cui la difficoltà di ricercatori e scienziati per la ricerca di vaccini e cure per il coronavirus sia la mancanza di pazienti in questo momento a causa del lockdown

I ricercatori cinesi in questo mese hanno dovuto chiudere due studi che per esaminare il farmaco sperimentale remdesivir della Gilead, perché non erano riusciti a trovare abbastanza pazienti dopo che il picco del virus era passato.

Le restrizioni locali se da un lato limitano i contagi e i decessi rendono dunque più difficili gli studi che si portano avanti, anche quello sul vaccino che è partito con la sperimentazione sull’uomo pochi giorni fa in Inghilterra

La mancanza di soggetti malati ha afflitto anche le ricerche per sviluppare farmaci e vaccini per precedenti epidemie virali, come l’Ebola nell’Africa occidentale. “Se non c’è trasmissione del virus e nessun caso, è molto difficile verificare se il vaccino funziona”, ha dichiarato Andrew Pollard, il cui gruppo di ricerca dell’Università di Oxford la scorsa settimana ha iniziato a somministrare un vaccino sperimentale ai volontari nel Regno Unito, dove un il blocco imposto dal governo sta iniziando a rallentare il numero dei casi.