Totti racconta di quando accompagna il figlio a Trigoria: “Non entro, aspetto in macchina”

Il capitano in diretta Instagram con Luca Toni ripete “Ho dato tutto per la Roma finché resterà quella proprietà non tornerò mai”

Francesco Totti in diretta Instagram con l’amico Luca Toni è tornato a parlare del suo attuale rapporto con la Roma e soprattutto con l’attuale proprietà

“Io ho dato tutto per la Roma e i tifosi e loro hanno dato tutto a me, mi sarei fatto tagliare una gamba per la Roma. Ma fino a che è così non tornerò, non entro più neppure a Trigoria”

Quasi commosso l’ex capitano giallorosso ha raccontato di quando accompagna il figlio agli allenamenti a Trogoria

“Quando porto Cristian agli allenamenti non solo non entro, ma a volte resto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia, anzi più che casa. Mi mancano gli amici che sono lì, guai a chi me li tocca, a volte escono loro per salutarmi”

Totti ha spiegato ancora una volta quanto fosse forte il suo desiderio di continuare a giocare e restare alla Roma per continuare ad aiutare la squadra e i compagni. Per adesso il dolore per l’addio è ancora troppo forte, tanto che non riesce neanche ad andare a vedere gli allenamenti del figlio

“Non vado mai, lui me lo chiede, ma è ancora presto per me, mi ammazzerei giuro. In futuro vediamo”.