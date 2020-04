Tommasi: «A lungo andare allenarsi in spazi ristretti fa male ai muscoli»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi il presidente dell’Assocalciatori Danilo Tommasi sulla questione dibattuta della ripresa degli allenamenti. L’associazione si è espressa con un duro comunicato nei confronti della decisione di Conte di far riprendere gli allenamenti per gli sport individuali e «non consentire ai calciatori professionisti lo svolgimento di allenamenti in forma individuale nei centri sportivi».

Secondo Tommasi non si può partire con gli allenamenti di gruppo senza aver fatto riprendere prima i calciatori con alcuni allenamenti individuali perché questo lungo stop ha sicuramente creato problemi

«Se anche non si dovesse tornare a giocare, per un calciatore allenarsi è importante per il mantenimento. A livello individuale il rischio di contagio non c’è».

Più dell’80% delle squadre ha tenuto i giocatori sotto controllo facendo fare loro attività in casa seguendo le tabelle e le indicazioni dei preparatori. Però una cosa è allenarsi in spazi ristretti, su terreni duri, e un’altra in spazi ampi su campi in erba. A lungo andare l’allenamento in spazi ristretti può addirittura essere negativo per la muscolatura. Ci sarà bisogno di un mese per riportare gli atleti a uno stato di forma consono.