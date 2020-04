Per fortuna Gori non è come Fontana: “Niente inaugurazione per l’ospedale in Fiera a Bergamo”

Il sindaco della città lombarda annuncia su Twitter che non farà come il presidente della Regione, che ieri ha organizzato una conferenza-assembramento per inaugurare l’ospedale di Milano. “Consegna, benedizione e via”

Tra questa sera e domattina i lavori per l’ospedale di Bergamo, costruito nell’area della Fiera grazie agli alpini, saranno conclusi. Ma il sindaco Giorgio Gori, che lo annuncia su Twitter, non intende prendere come esempio il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Per fortuna.

Ieri Fontana ha organizzato l’inaugurazione dell’ospedale in Fiera, a Milano, con una conferenza-assembramento, scatenando le polemiche sui social. Gori annuncia su Twitter che non farà alcuna inaugurazione. Lo fa ritwittando Selvaggia Lucarelli, che, proprio a proposito di quanto fatto da Fontana, riprendendo le foto della cerimonia, scriveva:

“Occhio il nuovo focolaio potrebbe diventare l’appena inaugurato ospedale alla fiera di Milano”.

Il sindaco di Bergamo, che ha sotto gli occhi la tragedia della sua città, con l’esercito che è stato costretto a portare in altre regioni decine di bare, che il forno crematorio cittadino non era più in grado di smaltire, rassicura tutti. Scrive che, visto quello che è accaduto a Milano ieri, la sua proposta è di non fare alcuna inaugurazione.

“Consegna, benedizione e via. Con un grazie enorme a chi ci ha lavorato”.

Ecco il tweet di Gori:

Tra questa sera e domani sarà finito anche l’ospedale da campo di #Bergamo, costruito in dieci giorni da Alpini e volontari. Visto quel che è accaduto in FieraMilano propongo di non fare alcuna inaugurazione. Consegna, benedizione e via. Con un grazie enorme a chi ci ha lavorato. https://t.co/5dBLuJhXeG — Giorgio Gori (@giorgio_gori) April 1, 2020