Lippi: “Spero che il calcio abbia la saggezza di riprendere solo quando sarà tutto risolto”

Marcello Lippi che sta vivendo questo periodo di isolamento nella sua Viareggio ha parlato oggi ai microfoni di RadioUno. L’ex ct della Nazionale italiana era in Cina fino allo scorso settembre e si augura che il calcio possa tornare presto, ma solo quando l’emergenza sarà finita

Dal suo ritiro durante l’emergenza coronavirus Lippi racconta le sue giornate

“Mi sono riguardato tutte le partite del Mondiale 2006 e poi le finali che ho vissuto. Quella che mi ha lasciato più l’amaro in bocca è la sconfitta in Champions League a Manchester, la partita persa ai rigori contro il Milan. Quante volte ho rivisto la finale di Berlino? La rivedo spesso, l’avrò rivista una ventina di volte. Finisce sempre bene per noi”.