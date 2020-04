L’assessore al mare: «Difficile che il virus sopravviva in acqua salata. Spiagge chiuse in caso di folla»

Il Mattino. Francesca Menna è zooantropologa. Accessi contingentati e distanziamento sulle spiagge, anche pubbliche. Niente plexiglass

Nei giorni scorsi il Mattino aveva ipotizzato che De Luca volesse autorizzare all’apertura solo i lidi privati. Il governatore della Campania, scriveva il quotidiano, potrebbe andare verso la chiusura delle spiagge pubbliche. Oggi torna sull’argomento.

L’assessore alle pari opportunità, Francesca Menna, assicura di voler garantire a tutti il diritto di fare il bagno.

«Vogliamo approntare un piano in tempi brevissimi perché tutti i cittadini devono avere diritto a fare il bagno e non solo chi può pagare. Non ci potrà essere la calca e neppure assembramenti, altrimenti la forza pubblica non potrebbe far altro che chiudere la spiaggia».

Accessi contingentati alle spiagge, quindi, e distanziamento.

Per la Rotonda Diaz l’idea, scrive il quotidiano, è di fornire sedie e ombrelloni per assicurare il distanziamento sociale. Per regolare gli accessi il Comune starebbe valutando l’ipotesi di affidarsi a volontari della Protezione Civile e ad associazioni, affiancati da pattuglie della polizia municipale.

Sarebbe più semplice la gestione di Marechiaro e Gaiola. Gli accessi, in questo caso, si possono monitorare dalle strade che conducono al mare e, trattandosi di scogliere, il rispetto delle distanze sarà più agevole.

L’assessore Menna, zooantropologa, rassicura i cittadini. Le probabilità che il virus resista nell’acqua di mare sono scarse, dice.

«I coronavirus sono poco resistenti. Ed è complesso ipotizzare, pur trattandosi di un virus ancora tutto da analizzare, che possa sopravvivere in acqua salata».

Giovedì il governatore De Luca ha incontrato i sindacati dei balneari. La loro richiesta è di avere il permesso di iniziare i lavori di manutenzione. Il via libera, scrive il Mattino, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma occorrerà capire quali sono le indicazioni del Governo per la vita in spiaggia.

“Non ci saranno i famigerati plexiglass, ma di certo lettini e ombrelloni saranno disposti a distanza e tutte le aree comuni dovranno essere sanificate costantemente”.