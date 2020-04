Gli abbonati hanno diritto a essere rimborsati? Dieci club di A non lo prevedono (il Napoli sì)

Sul Corriere dello Sport la questione dei rimborsi ai tifosi per le partite a porte chiuse. Il Codacons promette battaglia e una maxi class-action. Sono 10 i club di Serie A che non prevedono possibilità di rimborsi. Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Squadre che hanno 194.870 tifosi su un totale di oltre 356.000.

La Juventus, ad esempio, nel contratto di cessione dei tagliandi di ingresso, all’articolo 6,

“pone a carico esclusivo del cliente l’eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, per caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle autorità competenti in seguito a fatti o eventi non dipendenti da responsabilità della società”.