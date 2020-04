Coronavirus Italia, continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive I morti sono 602

Gli aggiornamenti sull’epidemia in Italia nella conferenza stampa della Protezione civile. In Lombardia i morti scendono dai 280 di ieri ai 241 di oggi

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha tenuto la consueta conferenza stampa per l’aggiornamento sui dati dell’epidemia in Italia.

Prosegue il calo di pressione sugli ospedali. Nelle terapie intensive si liberano altri 74 posti. Una tendenza che va avanti già da più di una settimana. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1695, per un totale di 37130. In crescita rispetto a ieri.

I nuovi casi sono 2972. I casi totali in Italia arrivano, così, a 162.488. I morti aumentano rispetto a ieri. Ieri i decessi erano stati 566. In 24 ore si sono registrate altre 602 vittime del virus. Il numero delle vittime scende in Lombardia, anche se di poco. Ieri i morti della regione erano stati 280, oggi se ne registrano 241. I positivi aumentano di +1012.