C’è un piano per portare il campionato in ritiro a Roma, e far giocare tutti in 45 giorni

La Serie A in maxi-isolamento: le partite si giocherebbero tutte sui campi della Capitale. Secondo Bianchi di Repubblica è un’ipotesi “estrema ma che raccoglie sempre più consensi”

Metti tutta la Serie A chiusa a Roma. Tutti i giocatori, gli allenatori e gli staff magari ridotti all’osso. Un maxi-ritiro per concludere il campionato, in sicurezza, a porte chiusissime. Esiste un piano “capitale”, che prevederebbe 45 giorni di partite solo sui campi romani, per chiudere il campionato una volta per tutte, alla faccia del confinamento sociale.

Secondo Fabio Bianchi, che ne scrive nella sua rubrica su Repubblica.it, è un’ipotesi “estrema, ma che raccoglie sempre più consensi”.

Il progetto prevederebbe di “portare tutti i giocatori, di tutte le squadre, in ritiro-clausura a Roma per circa 45 giorni, farli allenare e giocare solo ed esclusivamente negli stadi della Capitale (i campi ci sono). Misure di sicurezza e sanitarie eccezionali, impianti a porte chiuse ovviamente, esclusi anche i giornalisti, test sierologici e mascherine per tutti (tranne i giocatori) quelli che entrano, e sono circa 300”.