Sul CorSera la chat dei medici per raccogliere i dati sugli effetti del Tocilizumab su pazienti Covid-19

Sul Corriere della Sera i messaggi che si scambiano i medici che, in tutta Italia, stanno sperimentando – con successo – il farmaco napoletano sui pazienti da Covid-19. Si tratta del Tocilizumab che ha utilizzato il Cotugno di Napoli dopo l’intuizione dell’equipe di Paolo Ascierto, dell’ospedale Pascale. Un farmaco su cui, negli ultimi giorni, si è scatenato un fervido dibattito. L’articolo è di Amalia De Simone.

Sono una trentina i centri dove si è iniziato ad usare il farmaco. I pazienti sembrano migliorare ovunque. Padova, Potenza, Cosenza. Lo dimostrano i messaggi di aggiornamento dei medici. Alcuni dopo poche ore dal trattamento.

I feedback sul trattamento aiutano tutti, come spiega lo stesso Ascierto.

«Bisogna fare rete. In questo momento il network è fondamentale così come è importante la condivisione dei dati e delle esperienze concrete. Per esempio capire cosa succede con i pazienti che vengono trattati con antivirali o che hanno delle comorbilità. Sono tutte informazioni utili. È ovvio che aspettiamo tutti la certezza della sperimentazione fatta con rigore scientifico e secondo i principi della good clinical practice, però in questo momento di emergenza bisogna anche avere un’idea di quello che accade sul campo».