Dà buoni risultati la sperimentazione del farmaco napoletano per il Coronavirus

Nato per l’artrite reumatoide, è stato utilizzato per pazienti col Covid-19. L’Aifa: “Risultati promettenti dai dati preliminari”. Il Policlinico di Modena conferma

Il “farmaco napoletano” comincerà la sua sperimentazione ufficiale da giovedì, su 330 pazienti. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, alla conferenza stampa alla Protezione civile.

Il Tocilizumab, il farmaco utilizzato per l’artrite reumatoide con il quale al Pascale hanno iniziato a trattare alcuni malati di Covid-19 che combattevano contro polmoniti gravi, ha finora dato “risultati promettenti”, almeno per quanto riguarda i dati preliminari. “Lo studio – ha detto Magrini – sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco”.

E conferme sulla bontà degli effetti che questo potente immunosoppressore ha sul alcuni pazienti colpiti da coronavirus arrivano anche dal Policlinico di Modena dove “al momento nella ventina di pazienti nei quali è stato usato si rilevano buone risposte, anche se occorre più tempo per valutare i reali risultati della terapia”.