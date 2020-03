Sky: Milik verso l’addio. Non c’è accordo, il Napoli prenderà un altro attaccante

Non solo Petagna e il rinnovo di Mertens, ma altri movimenti sul mercato estivo. Lo spazio per l’attaccante polacco è destinato a ridursi

Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo contrattuale di Milik con il Napoli. L’accordo dell’attaccante polacco scade nel 2021, ma l’intesa sul prolungamento non c’è.

Non sembra esserci molto spazio per Arkadius nel Napoli. Il club ha già acquistato Petagna e fatto importanti passi avanti per la conferma di Mertens. Inoltre, secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli acquisterà anche un altro attaccante, in estate. Dunque, lo spazio per Milik in rosa si avvia a ridursi sempre più.