Sarri: «Non voglio neanche dire come si è allenata la squadra, sembra che porti sfiga»

“È palese che l’assenza di Ronaldo possa cambiare i piani tattici, non abbiamo un suo sostituto e credo non esista nel mondo. Sicuramente dovremo fare qualcosa di diverso”.

Come valuta il momento della Juventus?

“Tutti si aspettano da noi risultati con grande continuità, quindi dobbiamo fare meglio. È una fase in cui ci sono delle difficoltà e si può e si deve fare meglio. Le valutazioni sono fatte anche in considerazione dei risultati, ma le prestazioni spesso ci sono state. Qualcosa di buono è stato fatto anche contro il Lione, poi ci si deve chiedere perché questa mole di gioco non è stata trasformato in occasioni da gol”.