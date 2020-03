Juve-Milan a porte chiuse? I bianconeri: “La salute pubblica è la priorità”

E’ in corso una riunione in Prefettura a Torino sulla semifinale di Coppa Italia in programma domani a porte aperte, ma con alcune restrizioni

“La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società”. E’ la dichiarazione di Claudio Albanese, capo della comunicazione della Juventus prima della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan, per ora programmata a porte “socchiuse“, ma oggetto di una una riunione in Prefettura che potrebbe cambiare le cose:

“Alle 17.30 sono stati convocati dal prefetto Palomba, il Questore, la Sindaca e i rappresentati della Juventus”, ha detto Albanese.