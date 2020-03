Repubblica: esperti scettici sulla ripresa della Serie A a maggio

Il calcio prova a riorganizzarsi, ma sempre con la mentalità che tutto questi si tratti di un raffreddore passeggero. Repubblica fa il punto sulla nuova organizzazione che vorrebbe dare la Uefa e anche la Lega Serie A.

Per quel che riguarda le coppe, la Uefa potrebbe eliminare le partite andate e ritorno.

Il nodo dei campionati, in tutta Europa, è anche quello dei diritti televisivi: i broadcaster detentori potrebbero non pagare le ultime tranche. La Serie A, in costante contatto coi medici sportivi, spera di riuscire a giocare tra il 2 e l’8 maggio: una speranza su cui però esistono forti perplessità di molti esperti consultati in queste ore. Un team di 4-5 persone ha il compito di studiare i calendari. Con un ostacolo: la scadenza del 30 giugno, a oggi termine ultimo per completare le partite, anche perché dopo quel termine scadono contratti e prestiti annuali.