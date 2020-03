Parte oggi, in Veneto, la sperimentazione dell’Avigan, farmaco giapponese contro il Covid-19

Su Repubblica. Viene somministrato ai primi sintomi di coronavirus. Blocca il regredire della malattia nel 91% dei casi. Sarebbe capace di annullare il virus in quattro giorni

Oggi, in Veneto, partirà la sperimentazione di un farmaco utilizzato in Giappone contro il Covid-19.

Si tratta del Favipravir, più noto come Avigan, un farmaco antinfluenzale che blocca l’avanzare della malattia. Ne parla, in un video che gira in rete, un farmacista romano, Cristiano Aresu che si reca spesso in Giappone per lavoro. Da quanto racconta, in Giappone viene somministrato ai primi sintomi di coronavirus e blocca il progredire della malattia nel 91% dei casi.

Repubblica ieri riportava le parole di Zhang Xinmin, direttore del Centro nazionale cinese per lo sviluppo della biotecnologia (un’ala del ministero delle Scienze cinese). Secondo quanto dichiara, l’Avigal ha “un livello elevato di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento”. Addirittura sarebbe capace di annullare il virus in quattro giorni. Sul farmaco si è espressa anche l’Aifa con una nota.

“Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa. Ad oggi, non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da Covid-19”.

Ci sono solo dati preliminari. L’Aifa continua scrivendo:

“Sebbene i dati disponibili sembrino suggerire una potenziale attività di favipiravir, in particolare per quanto riguarda la velocità di scomparsa del virus dal sangue e su alcuni aspetti radiologici, mancano dati sulla reale efficacia nell’uso clinico e sulla evoluzione della malattia”.

In Cina si stanno conducendo trial medici con 340 pazienti e che i risultati sembrano incoraggianti.