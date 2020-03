Napoli, scritte dei tifosi organizzati contro Liberato e il film Ultras: “Il film ci fa schifo”

Una serie di scritte inequivocabili al centro storico. A Liberato (autore della colonna sonora): “esci dall’anonimato, clandestino non lo sei mai stato”

I tifosi organizzati del Napoli non hanno gradito “Ultras” il film di Francesco Lettieri. E lo hanno fatto capire in maniera sin troppo chiara con una serie di scritte apparse al centro storico di Napoli e un giorno fa con uno striscione, riportati dal giornale on line Identitàinsorgenti. Una scritta anche contro Liberato autore della colonna sonora del film.

“Ultras”: pronti a speculare con un film grottesco e surreale.

Liberato esci dall’anonimato, clandestino non sei mai stato

Lucri sulla nostra passione con il tuo squallido copione, F. Lettieri verme

Non è cultura né ultras né tifo, questo film ci fa schifo

Il disprezzo più profondo a chi ha speculato conoscendo il nostro mondo, la nostra fede non è un film!!!

Tutte le scritte e lo striscioni si concludono con la scritta “liberi di tifare”.