La Tunisia schiera l’esercito per tenere a casa le perone

Secondo quando riferisce il portale di informazione tunisino Tunisie Numerique, la Tunisia ha reso effettivo da ieri l’isolamento di massa per contenere l’emergenza coronavirus. A tale scopo il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ordinato il dispiegamento dell’esercito nelle strade delle città di tutto il Paese per far rispettare le disposizioni stabilite per contenere la diffusione del Coronavirus, incluso il divieto di raduni di oltre tre persone.