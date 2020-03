La Serie A potrebbe finire con i playoff scudetto (e i playout). Si decide entro il 23 marzo

E’ una delle ipotesi della Figc. Le altre due sono: non assegnazione dello scudetto, classifica attuale diventa finale. Ghirelli: “La speranza è di recuperare le partite oltre il 24 maggio”

La Serie A potrebbe finire con i playoff scudetto. E solo una delle quattro ipotesi sul tavolo della Figc al termine del consiglio straordinario sull’emergenza Coronavirus che ha sancito lo stop ai campionati come previsto dall’ultimo Dpcm emanato dal premier Conte.

In caso di – difficile – ritorno alla normalità dopo il 3 aprile, “la speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio”, dice uscendo dal Consiglio il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “È una possibilità”, ma ancora allo stato embrionale.

Le altre alternative non sono nuove: la non assegnazione o l’assegnazione del titolo in base alla classifica attuale. Ma la decisione dell’Uefa su un eventuale slittamento degli Europei al 2021 cambierebbe i destini del campionato italiano.

Ghirelli precisa che “ogni decisione sarà presa dalle singole leghe entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale”.