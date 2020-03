La denuncia del figlio dell’ex presidente del Real: “Non si trova più la salma di papà”

Una macabra denuncia arriva dalla Spagna, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha farla uno dei figli di Lorenzo Sanz, l’ex presidente del Real Madrid deceduto a causa del Coronavirus il 21 marzo. La cremazione era prevista per il 24 marzo, ma a causa dell’altissimo numero di decessi era stata sospesa e il corpo trasferito al cimitero dell’Escorial.

Oggi però il figlio nel programma Salvame di TeleCinco ha fatto sapere che all’Escorial la salma del padre non è mai arrivata e che né li né in famiglia non sanno più dove si trovi, lanciando un appello perché sia fatta luce sul caso e si possa così procedere con la cremazione.