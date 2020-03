In Lombardia il virus non rallenta: 2543 contagiati in più (848 nella provincia di Milano)

Il bollettino dell’assessore al Welfare della Regione, Gallera. Altri 387 morti. Bergamo e Brescia in assestamento

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Gallera, ha appena comunicato i dati relativi all’epidemia Covid-19 in Lombardia.

Dati ancora in crescita. Enormi.

In 24 ore, nella regione, si registrano 2543 nuovi contagiati. Ieri l’aumento era stato di 1643. Praticamente circa 1000 in più. Il totale dei contagiati è adesso di 34889. Anche i ricoverati aumentano: oggi sono 655 in più rispetto a ieri (315), per un totale di 10681.

In terapia intensiva si trovano oggi 1263 persone. In 24 ore ne sono stati ricoverati altri 27.

Altri 387 decessi. Il totale è di 4861.

Crescono anche i guariti e dimessi dagli ospedali: +1501 oggi rispetto ai 990 di ieri.

Per quanto riguarda le province, c’è un assestamento per Bergamo e Brescia. La prima ha +386 contagi (ieri erano è344), mentre Brescia ne ha 334 in più contro i +300 di ieri.

Cresce il dato per Cremona, che registra 214 positivi in più. Ma soprattutto, preoccupante è il dato di Milano. Nella provincia si registrano 848 contagiati in più, in pratica più del doppio rispetto a 24 ore fa. Il totale dei contagiati, per la provincia di Milano, è adesso di 6922.

Gallera ammette di essersi preoccupato appena visto il dato di Milano e di aver chiamato i direttori degli ospedali, che, però,

“non hanno evidenziato una crescita importante di accessi al pronto soccorso ma stabile rispetto ai giorni precedenti. Il dato potrebbe dipendere dai molti più tamponi fatti ma non dai ricoveri aumentati”.