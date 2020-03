In Lega scontro Percassi-Lotito per Atalanta-Lazio

Lo racconta Goal.com. I due avevano già litigato, Lotito ha rifiutato l’anticipo. Oggi ha avuto la meglio di nuovo: dovrebbe giocarsi il 15 marzo

Secondo quanto scrive Goal.com, la riunione del Consiglio di Lega, di oggi, non è stata esattamente serena. Sono volate parole grosse tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e quello dell’Atalanta, Percassi. I due avevano già litigato nei giorni scorsi, per la data di Lazio-Atalanta. Il patron dei bergamaschi aveva chiesto di anticipare la gara al 6 marzo (anziché al 7), in modo che la squadra avesse un giorno di riposo in più in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Valencia. Ma Lotito si era opposto.

Oggi lo scontro si è riacceso. Nel corso del Consiglio, Percassi ha chiesto che il 27esimo turno di campionato fosse rimandato al 13 maggio, in modo da dedicare questo weekend alle gare da recuperare, quelle rinviate la scorsa settimana. Ma Lotito ha opposto un nuovo no.

A quel punto, scrive il portale, la situazione si è fatta “incandescente”.

“I toni infatti si sono alzati, con lo stesso Lotito che ha ribadito che in questo modo il campionato sarebbe stato falsato e che comunque i diritti dell’Atalanta non vengono prima di quelle delle altre squadre. Quelle che sono volate, sono state parole grosse e alla fine ad avere la meglio è stato il presidente biancoceleste”. Atalanta-Lazio dovrebbe essere giocata a porte chiuse il 15 marzo.