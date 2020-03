Crosetti: per la Juventus è stato Lotito a voler far giocare Juve-Inter, per vincere lo scudetto a tavolino

Maurizio Crosetti su Repubblica racconta dell’isolamento della Juve partendo da una battuta sul primato costante dei bianconeri

Tutti in quarantena dunque dopo la positività di Rugani, che è stato il primo calciatore della serie A, anche il presidente Agnelli. Molti stranieri ancora vorrebbero tornare a casa e non hanno capito che non si può, ma l’idea che tutti, proprio tutti condividono e che Pjanic ha avuto il coraggio di postare sui social è

Ora però anche le recriminazioni lasciano il tempo che trovano, così come la corsa a capire cosa ne sarà del campionato o delle Coppe

L’aspetto sportivo e agonistico diventa marginale. Il pensiero dello spogliatoio, assai condiviso, è la speranza di un rinvio degli Europei di anno per tentare di riprendere e chiudere almeno il campionato tra giugno e luglio, e se non sarà possibile pazienza. Per la Champions c’è rassegnazione: si è capito che non sarà più possibile disputarla, se ne riparlerà nel 2021. E il campionato? Gli juventini non vogliono vincerlo a tavolino. Gli scudetti di cartone, dicono, li lasciamo agli altri. Il sospetto, ma è qualcosa in più, è che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, abbia spinto in tutti i modi la Lega Calcio a giocare ancora un turno di serie A sperando di restare primo in classifica anche dopo Juventus-Inter, e nel caso provare a prendersi lo scudetto così. Meglio, a questo punto, i playoff, o comunque una soluzione da cercare solo in campo e non fuori. Oppure, se non sarà possibile, che lo scudetto 2019/2020 non venga assegnato.