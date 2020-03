CorSport: infortuni Napoli, Demme e Insigne non preoccupano, Maksimovic un po’

Per Demme botta al ginocchio, per i compagni risentimento muscolare, la situazione del serbo andrà valutata al rientro a Castel Volturno

È notizia di ieri l’infortunio di Demme, Maksimovic e Insigne nel corso dell’allenamento del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky dovuto ad una partitina troppo intensa voluta da Gattuso. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione.

“La prima botta, ginocchia che si scontrano, la rimedia Demme, che si arrende e preferisce uscire. E poi, a fargli compagnia, negli spogliatoi, prima che il triplice fischio consegni a due giorni di vacanza, sono Insigne e Maksimovic, frenati da un risentimento muscolare”.

Bisognerà valutare l’evolversi delle cose. Perché mentre per Insigne e Demme non sembrano esserci preoccupazioni, qualcosa per Maksimovic c’è.

“Piccoli guai di percorso che sembrano non inquietino Insigne e Demme e però un pizzico di ansia in Maksimovic l’hanno lasciata. Così, almeno a caldo”.

La situazione del difensore serbo andrà verificata dopodomani, sperando che si riprenda e non ci sia un nuovo allarme in difesa, scrive il quotidiano sportivo.

“Il bollettino medico di giornata rimane lì, non sembra sia una minaccia, anche se Maksimovic ha bisogno di garanzie e potrà farlo non prima di rientrare a Castel Volturno”.