Sky: Gattuso ha voluto una partitina intensa, tre acciaccati nel Napoli

L’inviato da Castel Volturno spiega a Radio Kiss Kiss gli infortuni di Insigne, Demme e Maksimovic in allenamento

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’inviato Sky da Castel Volturno, Francesco Modugno. Ha parlato degli infortuni degli infortuni a Demme, Insigne e Maksimovic nel corso dell’allenamento del mattino. La motivazione sarebbe una partitina troppo intensa chiesta da Gattuso per la preparazione dei prossimi appuntamenti in calendario.

Queste le sue parole.

“Gattuso voleva una partita tirata, intensa. Un’occasione per rifinire la preparazione in questa settimana atipica e ha organizzato questa partitina. Ne sono usciti acciaccati Insigne, Maksimovic e Demme. Se la sono giocata come piace all’allenatore. Se Gattuso carica di qua e di là, deve uscire per forza una partita tirata. Non benissimo perché si ritrova ora con qualche giocatore acciaccato, ma dal punto di vista caratteriale le risposte sono arrivate”.