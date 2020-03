Cormezz: la pizzeria “Pepe in grani” non spegne i forni, cucina per i bisognosi

La pizzeria di Franco Pepe a Caiazzo non ha chiuso, ma ha deciso di preparare pasti per anziani e bisognosi di Caserta in questa emergenza coronavirus

Franco Pepe il proprietario di “Pepe in Grani”, la pizzeria che a Caiazzo ha attirato centinaia di clienti, ha deciso di non sospendere il suo lavoro in periodo di emergenza coronavirus, ma di convertirlo. Da giorni sforna pizze, pane e biscatti per i poveri e gli anziani della città come racconta il Corriere del Mezzogiorno

Pepe, come è nata l’idea?