Comunicato della FIFA: misure speciali per contratti e trasferimenti dei giocatori

– Includere le nuove date della CONMEBOL Copa América e di UEFA EURO (dall’11 giugno all’11 luglio 2021) nel calendario delle partite internazionali e decidere in un secondo momento quando programmare la nuova Coppa del Mondo per club FIFA che avrebbe dovuto svolgersi nel Giugno / luglio 2021;

– Creare un gruppo di lavoro delle Confederazioni FIFA, monitorando la situazione in evoluzione, lavorando a stretto contatto e concordando un approccio coordinato che affronti le conseguenze di questa pandemia:

Calendario: assicurare che alla fine vengano trovate soluzioni globali appropriate per le competizioni a tutti i livelli, tenendo conto delle esigenze di tutti gli stakeholder, mantenendo sempre la salute di tutti i partecipanti come una priorità assoluta;

Trasferimento di giocatori: valutare la necessità di emendamenti o dispense temporanee ai regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori “per proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club e adeguare i periodi di registrazione dei giocatori;

Potenziale fondo di sostegno: valutazione dell’impatto economico delle varie parti interessate del calcio in ciascun continente per analizzare se sarà necessario un fondo di sostegno a livello globale e come in tal caso definire meccanismi concreti di sostegno.