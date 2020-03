Bocca: Lo sport chiude, tranne la slot machine dell’Uefa

L’unica che dribbla e ignora scandalosamente l’epidemia è l’Uefa, il più grande accumulatore e distributore di soldi verso club e Nazionali

Prepariamoci a un mondo senza sport, scrive oggi Bocca su Repubblica. Una fine annunciata a cui nessuno ha voluto credere fino a che non sono arrivati i primi casi eclatanti

Mentre lo sport si spegne, ancora fino a poche ore fa c’era chi scherzava: Diego Costa, dell’Atletico Madrid, dopo il trionfo di Liverpool è passato davanti alle telecamere tossendo e sputazzando. Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz nell’Nba, lunedì ha toccato apposta, sorridendo, microfoni e attrezzature degli operatori tv. Poi l’hanno trovato positivo al coronavirus davvero e la Nba ha detto stop. Se chiude la Nba, tempio dello “sport entertainment”, vuol dire che bisogna solo rinchiudersi e aspettare. Non è tempo di sport adesso, anzi prepariamoci a un mondo senza sport per un bel po’. Europei di calcio quasi sicuramente rinviati, persino le Olimpiadi di Tokyo rischiano.

Dal tennis alla Formula 1 tutti hanno chiuso i battenti, in Europa solo la Liga 1 e la Bundesliga ancora spera che bastino le porte chiuse per fermare l’epidemia, anche in Premier si valuta lo stop

L’unica che dribbla e ignora scandalosamente l’epidemia è l’Uefa, il più grande accumulatore e distributore di soldi verso club e Nazionali. Lo sport chiude, tranne la slot machine dell’Uefa.