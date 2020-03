Arteta ha il covid-19. Forse contratto dall’Olympiacos che stasera l’Uefa ha voluto in campo in Europa League

Il presidente dei greci trovato positivo giorni fa. Rinviata in settimana City-Arsenal. La Uefa ha fatto giocare Olympiacos-Wolverhampton

L’Arsenal ha comunicato ieri sera che il suo allenatore Arteta ha contratto il coronavirus. Lo scorso 27 febbraio l’Arsenal ha affrontato in Europa League l’Olympiakos il cui presidente Marinakis è stato trovato qualche giorno fa positivo al covid-19. E ieri la Uefa ha fatto giocare l’incontro tra i greci – che hanno eliminato l’Arsenal e il Wolverhampton. Qualsiasi tesserato del Wolverhampton che contrarrà il virus, saprà con chi prendersela. È incredibile la libertà che è stata concessa alla Uefa in questa vicenda.

In settimana è stato rinviato il recupero di Premier tra Manchester City e Arsenal. Il City, in un comunicato, ha spiegato che “la decisione di rinviare il match è stata presa per motivi precauzionali e su consiglio dei medici dopo aver appreso che alcuni membri dell’Arsenal sono venuti a contatto con il presidente dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis, positivo Covid-19”.

L’Arsenal ha diramato un comunicato per le condizioni di Arteta e per informare delle contromisure prese dal club.

«Tutte i tesserati dell’Arsenal che recentemente hanno avuto contatti con Mikel, sono in autoisolamento, in ossequio alla direttiva del Ministero della Salute. L’intera prima squadra, lo staff tecnico, un numero ristretto di persone dalla nostra Hale End Academy che è stata comunque chiusa per precauzione

«Lavoreremo insieme alla sanità inglese per i provvedimenti futuri da prendere sia per quel che riguarda le nostre strutture sia per quel che riguarda le prossime gare di campionato e FA Cup.

L’Arsenal ha chiarito che non potrà giocare alcune partite nelle date stabilite.

Arteta ha detto: «È veramente triste. Ho fatto il test perché non mi sentivo bene. Tornerò il più presto possibile».