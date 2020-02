Stampa: Juve-Milan a porte aperte solo per i residenti in Piemonte

Dopo la decisione del rinvio di 5 gare per il Coronavirus, si va verso una nuova decisione che coinvolge la gara di Coppa Italia

La situazione del calcio italiano è in continua evoluzione. Dopo la decisione del rinvio delle gare inizialmente stabilite a porte chiuse che sta sollevando non poche polemiche soprattutto per Juve-Inter.

Come riportato dalla redazione online de La Stampa, nel corso del vertice che si sta tenendo in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita Juve-Milan di Coppa Italia si giocherà a porte aperte, ma potranno accedervi soltanto coloro che sono residenti in Piemonte.