Sky: Gattuso pensa a Lobotka al posto di Fabian. Probabile Di Lorenzo al centro

Koulibaly è tornato in gruppo solo ieri e il tecnico starebbe valutando un suo inserimento graduale

Le ultime notizie da Sky in termini di formazione, in vista di Sampdoria-Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gattuso starebbe pensando a Lobotka per sostituire Fabian Ruiz, che ieri aveva l’influenza ed ha potuto allenarsi solo in palestra.

Per quanto riguarda la difesa, ieri Koulibaly è tornato a lavorare in gruppo, ma il tecnico potrebbe optare per un suo ritorno in campo graduale e dunque scegliere ancora Di Lorenzo centrale accanto a Manolas.

Al centro, Allan non è ancora completamente in condizione. Demme sembra favorito in coppia con Zielinski e, accanto a loro, dovrebbe appunto esserci Lobotka e non Fabian.

Davanti il solito trio formato da Milik, Callejon e Insigne.