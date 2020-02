Rai: Insigne non al top. Gattuso ha preferito non rischiarlo

Il capitano ha rimediato una botta contro il Lecce. Resta a disposizione in panchina pronto a subentrare in caso di necessità

I commentatori Rai hanno spiegato come mai Lorenzo Insigne sia stato fatto accomodare in panchina da Gattuso in questa semifinale di Coppa Italia. Il capitano non sta troppo bene fisicamente.

“Insigne non è al top. Nella partita contro il Lecce ha rimediato una botta che continua a dargli fastidio e Rino Gattuso ha preferito non rischiarlo dal primo minuto. Il capitano resta tuttavia a disposizione in panchina pronto a subentrare in caso di necessità”.