Messaggero: l’intervento di Gravina è un avvertimento per Nicchi

Anche il Messaggero dedica oggi un lungo articolo sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano riguardo alla proposta del challenge. Una “svolta decisiva” secondo il quotidiano romano

Verso le società di calcio, che in questa fase della stagione alzano toni e polveroni sulla regolarità del campionato. Puntando il dito, come avviene da sempre d’ altronde, verso la classe arbitrale che, anche in tempo di Var, non viene risparmiata da critiche e attacchi. Da Commisso, fino a D’Aversa domenica scorsa, il livello della polemica nelle ultime settimane ha avuto un’ impennata. Niente di nuovo, per il febbraio del nostro calcio.