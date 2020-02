“La rosa è corta, colpa di Abidal”: i giocatori del Barcellona contro la società

I blaugrana al ritorno contro il Napoli avranno a disposizione solo 2 portieri e 10 giocatori della prima squadra. Busquets: “Purtroppo la pianificazione è stata così, non possiamo farci niente”

“Se siamo così pochi è perché è stata sbagliata la pianificazione”. La spaccatura già evidente tra lo spogliatoio del Barcellona e la dirigenza, in particolare con Abidal, s’è allargata dopo la partita con il Napoli. Le parole di Sergio Busquets e Ivan Rakitic hanno nuovamente incendiato l’ambiente blaugrana.

Il Barca affronterà il ritorno con il Napoli senza Busquets e Vidal, squalificati che si vanno ad aggiungere ai vari infortuni “pesanti”: Jordi Alba, Sergi Roberto, e i lungodegenti Luis Suárez e Dembelé.

E la polemica è scoppiata di nuovo nel ventre del San Paolo: “Dobbiamo fare i conti con una rosa molto corta – ha detto Busquets – Ma purtroppo la pianificazione è stata fatta così”.

“I dirigenti lo sapevano già”, ha aggiunto Rakitic. Queste lamentele si aggiungono a quelle già fatte da Piqué la settimana scorsa, in cui ha anche detto che il Barça quest’anno è meno favorito proprio a causa della pianificazione sportiva fatta da Eric Abidal e Josep María Bartomeu.

Anche Setién ha ammesso di dover fare i conti con i giocatori che ha: “Siamo consapevoli di essere pochi, ma non possiamo farci nulla. Lo sapevamo già. Ma al ritorno contro il Napoli non giocheremo certo in dieci o in nove. Troveremo delle soluzioni”.

Ma contro il Napoli Setién avrà a disposizione Ter Stegen e Neto come portieri, e solo altri 10 giocatori della prima squadra: Semedo, Lenglet, Piqué, Umtiti, Junior, De Jong, Rakitic, Arthur, Messi e Griezmann.