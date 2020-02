Dal 2021, due sole italiane in Europa League. L’altra andrà in Conference League

Nasce la terza coppa europea. Gerarchicamente sarà inferiore alla Champions (intatti i 4 slot) e alla Europa League

La Uefa annuncia la terza coppa europea.

Si chiama Europa Conference League, ed è la terza coppa europea che partirà dalla stagione 2021/2022. Andrà ad aggiungersi, gerarchicamente al gradino inferiore, all’Europa League e alla Champions. Solito schema: 32 squadre, divise in 8 gruppi da quattro, e poi l’eliminazione diretta.

La nuova coppa diminuirà il numero delle partecipanti della Europa League, e dalla Serie A si qualificherà la sesta classificata. I posti per le italiane in Europa League saranno solamente due, uno per la quinta classificata e uno per la vincitrice della Coppa Italia. Resteranno intatti i quattro slot disponibili per la partecipazione alla Champions.

La nuova struttura delle coppe europee garantirà che almeno 34 federazioni nazionali Uefa siano rappresentate nella fase a gironi di una o più competizioni. Tutte le federazioni affiliate avranno quindi accesso alle tre competizioni.