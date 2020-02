Bartomeu anticipa la riunione della Commissione dei Delegati

La mossa del presidente del Barcellona per fronteggiare lo scandalo sollevato dalle indiscrezioni emerse in questi giorni e alle dimissioni del direttore finanziario Montserrat Font

Caos Barcellona. Continua a non trovare pace il club spagnolo alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli, dopo la serie di scandali che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni.

Il presidente Josep Maria Bartomeu ha anticipato a oggi la riunione della Commissione dei Delegati del club prevista per venerdì, per fronteggiare le conseguenze delle indiscrezioni uscite sulla presunta campagna di denigrazione ai danni di alcuni simboli del barcelonismo come Messi, Piqué, Xavi o Guardiola o altri personaggi influenti del calcio spagnolo.