Sky: Florenzi e la Roma decidono di separarsi

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il matrimonio tra Alessandro Florenzi e la Roma sarebbe ormai alla fine.

C’è il Valencia che aspetta il calciatore, che anche nel derby è stato messo in panchina da Fonseca.

Di Marzio scrive di un incontro tra l’agente di Florenzi e il ds giallorosso Petrachi, oggi pomeriggio proprio per discutere del tema.

“Il suo agente Lucci nel pomeriggio ha incontrato Petrachi. Un vertice fra l’agente di Florenzi e il direttore sportivo della Roma, al termine del quale è stata ribadita l’intenzione di separarsi. Restano da definire i criteri per sbloccare la situazione. Le parti, infatti, vogliono una separazione definitiva. Niente obblighi di riscatto legati a presenze o risultati in Champions come vorrebbe invece il Valencia. Da considerare i tempi, perché i contratti spagnoli sono solitamente piuttosto complicati e questo non fa eccezione, come dimostrano le oltre 18 pagine ricche di clausole. E il fatto che il mercato sia alla fine non aiuta. Il Valencia, convinto dal punto di vista tecnico, non dà conferme definitive perché spaventato dai costi e soprattutto dall’ingaggio del giocatore, che sarebbe il più alto della rosa”.