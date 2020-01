Repubblica: Allan come CR7, aveva già lasciato lo stadio. Lo hanno richiamato per il ritiro

Allan si è autoescluso con l’infortunio di ieri, ma la sua posizione era già in bilico dopo la malanotte contro la Fiorentina. Il brasiliano aveva infatti reagito male alla sostituzione e dopo avere lasciato di corsa il campo si era dileguato perfino dal San Paolo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni. È un altro segnale del clima irrespirabile che regna nello spogliatoio, anche se nelle ore successive erano giunte le scuse da parte del centrocampista.