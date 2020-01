Napoli, 23 punti in meno in un anno: nessuno ha fatto peggio dal 2000

E se non fosse per la Bundesliga sarebbe la peggiore annata del nuovo millennio anche a livello a europeo

Appena un anno fa il Napoli aveva 23 punti in classifica in più. Il solco con il campionato 2018/19, calcolato alla stessa giornata, è da primato: nessuno in Serie A ha fatto peggio nel nuovo millennio.

La squadra di Gattuso, arrivata ormai alla quarta sconfitta in cinque gare, può addirittura peggiorare la sua statistica, considerato che domenica sera al San Paolo arriva la Juve capolista.

La differenza-punti da incubo, la peggiore in Serie A dal 2000, sarebbe da record persino in europa, se non ci fosse la Bundesliga a “salvare” gli azzurri: L’Hertha Berlino fece registrare nel 2009/10 un passivo di ben 29 punti rispetto al campionato precedente, e peggio hanno fatto poi solo l’Amburgo e il Kaiserslautern.