La responsabile comunicazione dell’Atalanta: “I tifosi ci chiedono post in dialetto”

Al Foglio Sportivo: “Fa sorridere e spiega perfettamente l’essenza dei tifoso della Dea, vedono la squadra come una loro proprietà”

Nella classifica dei club calcistici più virtuosi sui social network, tra novembre e dicembre l’Atalanta ha mostra una notevole crescita.

Il club è quinto su Facebook (+2,93%) e secondo su Instagram (+11,13). In generale, scrive il Foglio Sportivo, se includiamo i canali ufficiali di Twitter e YouTube, l’Atalanta è quarta, con un incremento del 4,63% che la colloca come primo brand italiano in classifica. La crescita dei suoi quattro canali social è la più forte della Serie A.

Elisa Persico, responsabile della comunicazione della Dea, dichiara al Foglio:

“Crescere per noi resta un punto fermo, ma la sfida vera adesso è tenere il ritmo. Abbiamo una piccola struttura di comunicazione, ma i festeggiamenti per il passaggio del turno alla Uefa li abbiamo girati noi e solo in un secondo momento sono stati postati sui canali ufficiali dell’Atalanta. Il tutto entro un’ora”.

La Persico racconta che i tifosi chiedono post in inglese, ma soprattutto in bergamasco.

“Fa sorridere e allo stesso tempo spiega perfettamente l’essenza del tifoso dell’Atalanta, quanto avvenuto nella notte finale dei gironi di Champions League. Postate tutte le varie interviste post gara in inglese, i tifosi invitavano il club invece a scrivere in dialetto bergamasco. Questo perché vedono la squadra come una loro proprietà. Si può capire quanto sia complicato trasferire certi valori attraverso i social. Lavorano con noi circa trenta agenzie, ma solo noi conosciamo storia e abitudini di questo territorio”.