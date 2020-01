Il Giornale: è stato Sarri a ridurre così il Napoli (che ora può sbarazzarsi di qualche peccato)

La squadra non si è più ripresa dall’estenuante cura Sarri, le discordie interne hanno completato l’opera. Ora si trova di fronte proprio la Juve: non c’è miglior sfida di quella persa in partenza

Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive del Napoli, che domenica incontrerà al San Paolo la Juventus del suo ex allenatore, Maurizio Sarri. Non può esserci imbarazzo nell’affrontare chi è primo in classifica al doppio dei punti, con una differenza reti notevole.

“Semmai ci sarà senso della propria mediocrità, voglia di sbarazzarsi di qualche peccato, istinto del ritrovare cattiveria e determinazione. E come sbarazzarsi di quel fastidio alla schiena che verrà davanti al sorrisetto di Sarri. Il fumetto direbbe: visto che fine avete fatto senza di me? E se, invece, qualcuno gli rispondesse: tu ci hai ridotto così, succhiandoci forze per ottenere risultati mai totalmente vincenti, togliendoci il talento dalla testa e inventandoci robottini da calcio. In fondo questa è la morale della storia. Le discordie interne hanno completato l’opera”.

La verità, scrive, è che il Napoli, dopo Sarri, non si è mai ripreso.

“Ma il Napoli non si è più ripreso dall’estenuante cura Sarri ed ora si ritrova davanti al peggior carro armato del campionato, al tecnico che ha esaltato le fantasie e le statistiche ricordano che non batte la Juve al San Paolo dal 2015. Non c’è miglior sfida di quella perduta in partenza”.