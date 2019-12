Sky: offerta del Borussia per Mertens (ma lui aspetta il Napoli)

Il belga prende tempo fino a giugno in attesa di capire le intenzioni del club. Se non dovesse arrivare il rinnovo, Dortmund sarebbe un’opzione di suo gradimento

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Borussia Dortmund avrebbe fatto un’offerta al Napoli per Dries Mertens.

Il belga, in scadenza di contratto a giugno, piacerebbe ai tedeschi che sono alla ricerca di una punta dopo l’infortunio di Paco Alcacer.

Ma Mertens non ha ancora sciolto la riserva e intende comunque aspettare giugno. Scrive Di Marzio:

“Mertens però al momento prende tempo. Il belga infatti vorrebbe aspettare giugno per capire le reali intenzioni del Napoli, club (e città) a cui è legatissimo, e spera sempre nel rinnovo. Nel caso di divorzio con la società azzurra, però, la soluzione Dortmund sarebbe gradita a Mertens che preferirebbe trasferirsi all’estero visto che la sua idea – almeno per ora – sembra essere quella di non indossare un’altra maglia in Italia diversa da quella del Napoli”.