Sky: l’Inter offre in prestito al Napoli Politano in cambio di Llorente

I due club avrebbero già avuto dei contatti per uno scambio di sei mesi in vista del mercato di gennaio

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli e l’Inter lavorano ai movimenti di mercato tentando un’operazione congiunta. Il club nerazzurro avrebbe infatti offerto Matteo Politano a Giuntoli in cambio di Fernando Llorente.

Uno scambio di sei mesi in vista del mercato di gennaio. I due club avrebbero già avuto un contatto in tal senso, da quanto dichiara Sky. Se la trattativa andasse a buon fine, Antonio Conte e Gennaro Gattuso potrebbero contare su delle nuove pedine in vista delle prossime partite.