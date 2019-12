Mattino: Lobotka, oggi vertice a Londra, c’è l’insidia West Ham

Gli inglesi sono disposti all’acquisto immediato, mentre il Napoli preme per il prestito con diritto di riscatto in estate. Se si dovesse aprire un’asta il Napoli si tirerebbe indietro, ma sembra che l’affare si farà

L’affare Lobotka al Napoli sembrerebbe questione di ore. Il calciatore ha dato il suo benestare al trasferimento, ha anche un accordo con il club partenopeo. Resta da convincere il Celta Vigo a rimodulare la richiesta in base all’offerta del Napoli. Ma attenzione, ammonisce il Mattino, nella trattativa si è inserito anche il West Ham.

“Tra il Napoli e Lobotka s’è inserito il West Ham. L’offerta è al rialzo, ma soprattutto prevede una vendita immediata agli inglesi. Invece il club azzurro vorrebbe un prestito con diritto di riscatto in estate per 20 milioni (più una serie di bonus che, in ogni caso, portano alla valutazione del 25enne attorno ai 22 milioni). Il Celta ne vorrebbe 27. In questo braccio di ferro ha un peso enorme la parola del giocatore. E lo slovacco anche nelle ultime ora ha ribadito la sua scelta: il Napoli”.