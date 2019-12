Gazzetta: Napoli-Amrabat, appuntamento il 3 gennaio per chiudere

Previsto un incontro tra gli agenti di Sofyan Amrabat e il Napoli per chiudere l’accordo: stipendio da 1,8 milioni più bonus fino al 2024

Il Napoli si muove sul mercato per rafforzare la nuova squadra di Gattuso anche in vist del periodo intenso che arriverà dopo le feste. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Niccolò Schira, ha dato su Twitter le ultime novità per quanto riguarda l’affare Amrabat che sembra essere arrivato in posto

Il 3 gennaio appuntamento tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Napoli per chiudere l’accordo: stipendio da 1,8 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate in azzurro dal #Verona per 15 milioni più 1 di bonus. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2019